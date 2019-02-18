Ninjas in Pyjamas прошли в основную стадию IEM Katowice Major 2019

Ninjas in Pyjamas победили Vici Gaming в пятом раунде предварительной стадии IEM Katowice Major 2019 по CS:GO и получили слот в основном этапе соревнования. Vici Gaming покинула турнир.
IEM Katowice Major 2019 проходит с 13 февраля по 3 марта в Польше. На чемпионате 24 команды сражаются за миллион долларов. Лучшие восемь коллективов также получат статус "легенд", который гарантирует приглашение в основную стадию следующего мейджора.
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https://www.cybersport.ru/news/ninjas-in-pyjamas-proshli-v-osnovnuyu-stadiyu-iem-katowice-major-2019
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