Ninjas in Pyjamas прошли в основную стадию IEM Katowice Major 2019

Ninjas in Pyjamas победили Vici Gaming в пятом раунде предварительной стадии IEM Katowice Major 2019 по CS:GO и получили слот в основном этапе соревнования. Vici Gaming покинула турнир.

IEM Katowice Major 2019 проходит с 13 февраля по 3 марта в Польше. На чемпионате 24 команды сражаются за миллион долларов. Лучшие восемь коллективов также получат статус "легенд", который гарантирует приглашение в основную стадию следующего мейджора.