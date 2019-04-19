Команду Ninjas in Pyjamas пригласили на ESL One Cologne 2019 по CS:GO.

Ранее инвайты получили Natus Vincere, BIG, Astralis и FaZe Clan. ESL выдаст приглашения еще семи коллективам. На турнире также выступят две команды, прошедшие европейскую квалификацию, и по одному победителю американских и азиатских отборочных.

Основная стадия турнира пройдет 2–7 июля в Германии. Плей-офф примет Lanxess-Arena, вмещающая до 20 тысяч человек. Участники соревнования разыграют 300 тысяч долларов. Чемпионат также войдет в серию Intel Grand Slam.