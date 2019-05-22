Ninjas in Pyjamas и G2 Esports покинули пятую серию ECS Season 7

Ninjas in Pyjamas и G2 Esports проиграли OpTic Gaming и FaZe Clan в четвертьфиналах пятой серии Esports Championship Series Season 7 по CS:GO и покинули турнир. Коллективы заработали по 750 долларов. FaZe Clan и OpTic Gaming сыграют в полуфинале.

Пятый раунд ECS Season 7 для Европы проходит с 21 по 24 мая в онлайне. Восемь команд в сетке формата single-elimination разыгрывают 25 тысяч долларов и слот на LAN-финале. Основной этап турнира проведут с 6 по 9 июня в Великобритании. Призовой фонд чемпионата составит 500 тысяч долларов.