13:38 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Николай "device" Ридтц признан лучшим игроком ECS

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Представители портала hltv.org вручили датчанину Николаю "device" Ридтцу медаль самого ценного игрока второго сезона ECS. В составе команды Astralis Николай стал чемпионом турнира и обладателем приза 250 тысяч долларов из общего призового фонда 750 тысяч долларов. Стоит отметить, что во всех шести сыгранных картах на чемпионате "device" имел положительную статистику убийств и смертей. В полуфинальном матче против бразильской SK киберспортсмену удалось сделать 46 фрагов и умереть всего 19 раз. Последний крупный турнир 2016 года прошел с 9 по 11 декабря в Анахайме, США.

 
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