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Названы самые популярные карты Counter-Strike

03:27

Портал Leetify опубликовал рейтинг самых популярных карт в матчмейкинге Counter-Strike: Global Offencive по итогам апреля. Первое место заняла Mirage — 31,4 процента матчей. Вторая — Dust 2 (19,4%), а замкнула тройку Inferno (18,8%).

Также стоит отметить, что на FACEIT лидером так же является Mirage (28,4%), второе место занимает Inferno (23,2%), а замыкает тройку Dust 2 (14%).

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