NAVI 2020 победили NAVI 2010 в шоу-матче по CS:GO

Текущий состав Natus Vincere обыграл оригинальный ростер клуба в шоу-матче по CS:GO. Встреча закончилась со счетом 3:0. Коллектив Кирилла «Boombl4» Михайлова победил на Train, Inferno и Dust2.

Сражение на первой карте завершилось со счетом 16:8 в пользу NAVI 2020. На Train Михайлов дважды убил Даниил Zeus Тесленко одноименным оружием — шокером «Зевс». На Inferno NAVI 2010 забрали четыре раунда, а на Dust2 — два.

Шоу-матч между текущим составом Natus Vincere и оригинальным ростером клуба прошел вечером 1 августа. В первой половине встречи коллективы выступили в CS 1.6 — в этом противостоянии сильнее оказались NAVI 2010.