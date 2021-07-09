Киберспорт
CS:GO
Новости Статьи DOTA League of Legends Киберфутбол
Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

Natus Vincere вышла в полуфинал группы B на IEM Cologne 2021

01:00
Теги:

Российская Natus Vincere вышла в полуфинал группы B на IEM Cologne 2021. Команда переиграла австралийскую Renegades — 2:1.

Следующим соперником NaVi будет французская Team Vitality, которая обыграла бразильскую FURIA Esports (2:0). Матч состоится 10 июля и начнется в 17.45 по московскому времени. Renegades же теперь сыграют в нижней сетке с FURIA Esports.

Турнир IEM Cologne 2021 проходит с 6 по 18 июля. Призовой фонд составляет 1 миллион долларов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Дания вдесятером провела последние 15 минут полуфинального матча Евро с Англией
Видео: Авербух и Арзамасова разыграли сцену знакомства
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы
Игорь Верник госпитализирован в Москве
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд