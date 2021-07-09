Российская Natus Vincere вышла в полуфинал группы B на IEM Cologne 2021. Команда переиграла австралийскую Renegades — 2:1.

Следующим соперником NaVi будет французская Team Vitality, которая обыграла бразильскую FURIA Esports (2:0). Матч состоится 10 июля и начнется в 17.45 по московскому времени. Renegades же теперь сыграют в нижней сетке с FURIA Esports.

.@natusvincere show a return to form and reverse sweep the series 2-1 against @Renegades



10:16 on Inferno

16:6 on Dust2

16:4 on Nuke#IEM pic.twitter.com/jSpRLfbJBW — Intel(r)ExtremeMasters (@IEM) July 8, 2021

Турнир IEM Cologne 2021 проходит с 6 по 18 июля. Призовой фонд составляет 1 миллион долларов.