Natus Vincere вышла в полуфинал группы B на IEM Cologne 2021
01:00
Российская Natus Vincere вышла в полуфинал группы B на IEM Cologne 2021. Команда переиграла австралийскую Renegades — 2:1.
Следующим соперником NaVi будет французская Team Vitality, которая обыграла бразильскую FURIA Esports (2:0). Матч состоится 10 июля и начнется в 17.45 по московскому времени. Renegades же теперь сыграют в нижней сетке с FURIA Esports.
Турнир IEM Cologne 2021 проходит с 6 по 18 июля. Призовой фонд составляет 1 миллион долларов.
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