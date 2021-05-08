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Natus Vincere вышла в полуфинал DreamHack Masters Spring 2021

01:48

Российская Natus Vincere одержала победу в четвертьфинале DreamHack Masters Spring 2021. По итогам трех карт была обыграна бразильская команда FURIA Esports — 2:1.

В полуфинале NaVi встретится с датской Heroic, которая заняла первое место в группе B. Матч состоится 8 мая и начнется в 21.00 по московскому времени.

В другом полуфинале встретятся французская G2 Esports и российская Gambit Esports. Начало матча — 17.45 по московскому времени.

Плей-офф DreamHack Masters Spring 2021 проходит с 7 по 9 мая. Призовой фонд — 250 тысяч долларов и рейтинговые очки Pro Tour.

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