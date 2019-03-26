Natus Vincere сыграют с Rogue в первом раунде StarSeries i‑League Season 7

Организаторы StarSeries & i-League CS:GO Season 7 назвали стартовые пары группового этапа. В первом раунде Natus Vincere сыграет с Rogue, а Team Spirit - с ENCE eSports.

Групповой этап пройдет по швейцарской системе с матчами до двух побед. Восемь лучших команд попадут в плей-офф, а остальные покинут турнир. Участники основного этапа поборются в сетке single-elimination с матчами до двух побед и гранд-финалом – до трех.

StarSeries i-League Season 7 пройдет с 30 марта по 7 апреля в Шанхае. 16 команд разыграют 500 тысяч долларов.