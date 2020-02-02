Natus Vincere сыграют с OG за выход в полуфинал ICE Challenge 2020

Natus Vincere победили GODSENT в дебютном матче группы B группового этапа GG.Bet ICE Challenge 2020 по CS:GO. Команда Кирилла «Boombl4» Михайлова встретится с OG за выход в полуфинал плей-офф.

В группе A в матче виннеров сразятся Virtus.pro и mousesports. Встречи на вылет пройдут между Heroic и MAD Lions, а также между ENCE eSports и GODSENT.

Групповой этап проходит по системе GSL с матчами до двух побед. Коллективы, занявшие первые места, попадут в полуфиналы плей-офф, команды со вторых и третьих строчек начнут с четвертьфиналов, а остальные составы покинут турнир. Чемпиона соревнования определят в сетке формата single-elimination.

ICE Challenge 2020 проходит с 1 по 6 февраля в Лондоне. Восемь коллективов разыгрывают 250 тысяч долларов.