16:10 | Киберспорт — CS:GO

Natus Vincere сыграют с MIBR в первом туре BLAST Pro Series — Miami 2019

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Организаторы BLAST Pro Series – Miami 2019 опубликовали расписание матчей турнира по CS:GO.

Natus Vincere начнут первый игровой день матчем с MIBR, Astralis – с Cloud9, а FaZe Clan – с Team Liquid.

Чемпионат пройдет 12-13 апреля в США. Обладатели шести инвайтов разыграют 250 тысяч долларов.

Чемпионат в Майами станет вторым турниром серии в 2019 году: в конце марта Astralis выиграла BLAST Pro Series – São Paulo 2019. В мае состоится чемпионат в Мадриде, а в июле – в Лос-Анджелесе.

 

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/natus-vincere-sygrayut-s-mibr-v-pervom-ture-blast-pro-series-miami-2019

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