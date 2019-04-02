Natus Vincere сыграют с MIBR в первом туре BLAST Pro Series — Miami 2019

Организаторы BLAST Pro Series – Miami 2019 опубликовали расписание матчей турнира по CS:GO.

Natus Vincere начнут первый игровой день матчем с MIBR, Astralis – с Cloud9, а FaZe Clan – с Team Liquid.

Чемпионат пройдет 12-13 апреля в США. Обладатели шести инвайтов разыграют 250 тысяч долларов.

Чемпионат в Майами станет вторым турниром серии в 2019 году: в конце марта Astralis выиграла BLAST Pro Series – São Paulo 2019. В мае состоится чемпионат в Мадриде, а в июле – в Лос-Анджелесе.