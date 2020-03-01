Natus Vincere сыграют с G2 Esports в финале IEM Katowice 2020

Natus Vincere победили Astralis в полуфинале IEM Katowice 2020 по CS:GO. Встреча завершилась со счетом 2:0 — 16:5 на Dust2 и 16:5 на Nuke. Команда Кирилла «Boombl4» Михайлова вышла в финал турнира, где встретится с G2 Esports в матче до трех побед.

Astralis покинула чемпионат. Датский коллектив разделил с Fnatic 3-4 место и заработал 40 тысяч долларов.

IEM Katowice 2020 проходит в Польше с 24 февраля по 1 марта. Команды разыгрывают 500 тысяч долларов, из которых половина достанется победителю.