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Natus Vincere сыграют с CR4ZY за выход в плей?офф StarLadder Berlin Major 2019

08:10

CR4ZY станет противником Natus Vincere в матче за выход в плей-офф StarLadder Berlin Major 2019 по CS:GO. В других поединках последнего дня группового этапа Team Liquid встретится с mousesports, а G2 Esports сыграет против Renegades.

Ранее в стадию на выбывание вышли ENCE eSports, NRG Esports, AVANGAR, Team Vitality и Astralis, а FaZe Clan, MIBR, North, DreamEaters и Ninjas in Pyjamas покинули турнир. Плей-офф начнется 5 сентября. Все его участники получат инвайты в основную стадию следующего мейджора.

StarLadder Berlin Major 2019 проходит с 23 августа по 8 сентября в Берлине. Призовой фонд турнира составляет миллион долларов, из которых 500 тысяч долларов достанутся чемпиону.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/natus-vincere-sygrayut-s-cr4zy-za-vykhod-v-plei-off-starladder-berlin-major-2019

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