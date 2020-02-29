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Natus Vincere прошли в полуфинал IEM Katowice 2020

08:30

Natus Vincere обыграли Team Liquid в четвертьфинале IEM Katowice 2020 по CS:GO. Команда Александра «s1mple» Костылева победила со счетом 2:0 и прошла в следующий этап плей-офф, где сыграет с Astralis.

Liquid покинула чемпионат, заняв 5-6 место. Американская команда заработала 15 тысяч долларов. Следующий игровой день откроет встреча Fnatic — G2 Esports. Коллективы поборются за слот в финале чемпионата.

IEM Katowice 2020 проходит в Польше с 24 февраля по 1 марта. Команды разыгрывают 500 тысяч долларов, из которых половина достанется победителю.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/natus-vincere-proshli-v-polufinal-iem-katowice-2020

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