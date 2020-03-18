Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

Natus Vincere проиграли стартовый матч на ESL Pro League Season 11

13:20

Natus Vincere уступили North в групповом этапе ESL Pro League Season 11 по CS:GO. Матч закончился со счетом 0:2 — 10:16 на Nuke и 10:16 на Dust2. Следующую встречу NAVI проведут против BIG.

ESL Pro League проходит с 16 марта по 12 апреля. Групповой этап планировали провести на Мальте, но матчи перенесли в онлайн из-за коронавируса. 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере 750 тысяч долларов. В каждом дивизионе будет свой чемпион.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/natus-vincere-proigrali-startovyi-match-na-esl-pro-league-season-11

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир