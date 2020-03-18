Natus Vincere проиграли стартовый матч на ESL Pro League Season 11

Natus Vincere уступили North в групповом этапе ESL Pro League Season 11 по CS:GO. Матч закончился со счетом 0:2 — 10:16 на Nuke и 10:16 на Dust2. Следующую встречу NAVI проведут против BIG.

ESL Pro League проходит с 16 марта по 12 апреля. Групповой этап планировали провести на Мальте, но матчи перенесли в онлайн из-за коронавируса. 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере 750 тысяч долларов. В каждом дивизионе будет свой чемпион.