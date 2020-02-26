Natus Vincere проиграли Fnatic на IEM Katowice 2020

Natus Vincere уступили Fnatic в групповом этапе IEM Katowice 2020 по CS:GO. Встреча завершилась со счетом 1:2 — 7:16 на Dust2, 16:14 на Inferno и 12:16 на Mirage. В следующем матче на вылет команда Александра «s1mple» Костылева сразится с Ninjas in Pyjamas.

Fnatic прошла в плей-офф. В заключительной встрече группы А коллектив Фредди «KRiMZ» Йохан. IEM Katowice 2020 проходит в Польше с 25 февраля по 1 марта. 16 команд разыгрывают 500 тысяч долларов, половина из которых достанется победителю.