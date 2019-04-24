Состав Natus Vincere по CS:GO занял третье место в рейтинге самых популярных команд в этой дисциплине за 2018 год. Esports Charts составил список, основываясь на количестве часов, которое зрители провели на стримах матчей.

Первое место досталось Astralis – за ее встречами следили более 40 миллионов часов. На второй строчке расположилась FaZe Clan с 38,5 миллионов часов. Коллектив обошел NaVi на 100 тысяч часов.

Четвертое место в рейтинге досталось Team Liquid. Представители Esports Charts отметили, что на этой позиции оказалась бы SK Gaming, если бы бразильский коллектив не ушел в MIBR: суммарно клубы набрали более 32,5 миллионов часов.