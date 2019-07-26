Natus Vincere покинули топ-10 рейтинга лучших команд в CS:GO по версии "Thorin"

Аналитик Данкан "Thorin" Шилдс обновил личный рейтинг лучших команд мира по CS:GO. Среди главных изменений — рокировка позиций между Astralis и NRG Esports, а также вылет Natus Vincere из первой десятки. В прошлой версии рейтинга NAVI занимали восьмое место.
Первая тройка лучших команд осталась без изменений — в списке лидируют Team Liquid, Team Vitality и ENCE eSports. Свои позиции также укрепили mousesports и G2 Esports, а North стала новичком рейтинга.
При составлении рейтинга "Thorin" учитывал результаты 17 турниров и лиг, которые прошли в период с 30 апреля по 18 июля.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/natus-vincere-pokinuli-top-10-reitinga-luchshikh-komand-v-cs-go-po-versii-thorin
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