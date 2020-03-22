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Natus Vincere победили ForZe на ESL Pro League Season 11

08:10

Natus Vincere обыграли forZe на ESL Pro League Season 11 по CS:GO. Матч завершился со счетом 2:1. В следующей встрече коллектив Александра «s1mple» Костылева сыграет против Complexity Gaming.

ForZe продолжает делить первую строчку группы В с BIG. По результатам трех противостояний коллективы заработали по шесть очков.

ESL Pro League проходит с 16 марта по 12 апреля. Групповой этап планировали провести на Мальте, но матчи перенесли в онлайн из-за пандемии коронавируса. 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере 750 тысяч долларов в двух дивизионах.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/natus-vincere-zarabotali-perviju-pobedu-na-esl-pro-league-season-11

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