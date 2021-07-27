Natus Vincere осталась первой в рейтинге HLTV.org

HLTV.org обновила рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive. В первой десятке изменений не произошло.

Лидером остается российская Natus Vincere, имея 965 очков. Второе место занимает другая российская команда Gambit erSports — 895 очков. Замыкает тройку французская G2 eSports — 661 очко.

Напомним, NaVi вышла на первое место неделю назад после победы на IEM Cologne 2021, обойдя Gambit, которая 14 недель подряд удерживала лидерство.