Natus Vincere и Astralis выступят на IEM Global Challenge

Стали известны все восемь участников предстоящего IEM Global Challenge 2020 по CS:GO. Финалисты определились по завершении IEM Beijing 2020 Online для европейского и североамериканского дивизионов.

Четыре слота достались победителям квалификационных турниров — DreamHack Open Fall 2020 (Heroic), IEM New York 2020 для Северной Америки (FURIA Esports), а также IEM Beijing 2020 для Европы (Team Vitality) и Северной Америки (Chaos). Оставшиеся четыре квоты на IEM Global Challenge 2020 достались лидерам рейтинга ESL Pro Tour. Два слота от Европы достались Astralis и Complexity Gaming, СНГ представят Natus Vincere, а от североамериканского дивизиона выступят Evil Geniuses.

IEM Global Challenge 2020 пройдет с 15 по 20 декабря в онлайне. Восемь коллективов будут разделены на две группы, четыре состава выйдут в плей-офф. Команды разыграют призовой фонд в размере 500 тысяч долларов. Победителю достанется 200 тысяч.