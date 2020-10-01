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Natus Vincere, forZe и Virtus.Pro сыграют в одной группе на последнем турнире RMR

03:20
Отбор IEM New York 2020 для СНГ. Фото Twitter
Отбор IEM New York 2020 для СНГ. Фото Twitter
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Состоялась жеребьевка групповой стадии IEM New York 2020 в СНГ. Российские Natus Vincere, ESPADA, Cyber Legacy и forZe попали в группу A, а Gambit Youngsters и Team Spirit — в группу B.

Напомним, что этот турнир станет последним в серии Regional Major Rankings. По его итогам определятся все участники мейджораГ.

IEM New York 2020 для СНГ пройдет с 13 по 25 октября. Призовой фонд составит 50 тысяч долларов.

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