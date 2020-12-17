На платформе «Московский киберспорт» стартует «Лига звезд спорта» по CS:GO

Федерация компьютерного спорта города Москвы в рамках проекта «Московский Киберспорт» при поддержке Департамента спорта города Москвы организует «Лигу звезд спорта» — шестимесячные соревнования по Counter-Strike: Global Offensive, которые объединят известных российских спортсменов, победителей и призеров Олимпиад, чемпионатов мира и Европы.

Соревнования продлятся с 20 декабря 2020 года по 30 июня 2021 года. В них примут участие сборные 16 всероссийских спортивных федераций. Режим игры — 5х5, каждой команде предстоит сыграть с каждой по одному матчу.

«Лига звезд спорта» стала логическим продолжением снискавшего огромную популярность «Турнира звезд спорта», прошедшего в рамках первого сезона «Московского Киберспорта» в мае-июне 2020 года. Победителем стала сборная Юношеской футбольной лиги. В турнире приняли участие такие известные спортсмены, как легкоатлет Сергей Шубенков, саночник Роман Репилов, баскетболист Иван Васильев, фигуристы Дмитрий Алиев и Никита Кацалапов, гимнасты Никита Нагорный и Эмин Гарибов и многие другие.

Финал соревнований в прямом эфире показывали Russia Today и социальная сеть ВКонтакте, трансляцию смотрели более 500 тысяч человек.

Мероприятие получило огромное количество положительных отзывов от участников, большинство которых с радостью приняли приглашение присоединиться к «Лиге звезд спорта».

«Соревнования были очень хорошо организованы, была крутая трансляция, нас даже обеспечили компьютерами, — считает серебряный призер Олимпийских игр гимнаст Никита Нагорный. — Все ребята в команде были довольны. Турнир для спортсменов в рамках «Московского Киберспорта» получился очень интересным, это классная идея — объединить людей из разных видов спорта».

«Согласен, это очень круто — собрать разных спортсменов в одном нетипичном для них турнире, — сказал призер чемпионатов мира и Европы по академической гребле Григорий Щулепов. — Во-первых, это отличный тимбилдинг, во-вторых, укрепление связей с другими спортсменами. И конечно же, такое мероприятие станет крайне интересным для публики — нашим болельщикам будет очень любопытно посмотреть на нас в совершенно новой области».

По сравнению с летом «Лига звезд спорта» значительно шире. Теперь в ней задействованы следующие виды спорта: футбол, хоккей, баскетбол, регби, фигурное катание, конькобежный спорт, бобслей, горнолыжный спорт, бокс, ММА, танцевальный спорт, спортивная гимнастика, академическая гребля, легкая атлетика, гандбол и велоспорт.

Первый матч «Лиги звезд спорта» состоится 20 декабря. В нем встретятся команды академической гребли и баскетбола. Гребцов представят Григорий Щулепов (капитан), Влад Сенютин, Иван Баландин, Артем Юрьев, Данил Бурляй и Анатолий Горбушкин. Честь баскетбола защитят Иван Савельев (капитан) Дмитрий Головин, Евгений Фидий, Руслан Абдулбасиров, Максим Кривошеев, Иван Фещенко и Александр Николаев.

На официальном сайте «Московского Киберспорта» Cybermos.ru будут публиковаться составы других команд. Там же можно посмотреть трансляции матчей, ознакомиться с результатами игр, статистикой игроков, турнирной таблицей и новостями. На сайте будут регулярно появляться анонсы предстоящих матчей, что важно в условиях сложного графика спортсменов.

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