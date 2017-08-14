На IEM Oakland 2017 будет девять приглашенных команд

Компания ESL объявила о том, что прямые приглашения на Intel Extreme Masters Oakland получат девять команд, а не восемь. При этом общее количество участников соревнования, которое пройдет с 16 по 19 ноября на "Оракл Арене", останется прежним – 12. На данный известны семь коллективов, которым выдали прямые инвайты. Это Astralis, FaZe Clan, G2 Esports, SK Gaming, Cloud9, Team Liquid и Gambit Esports. Напрямую организаторы пригласят еще две пятерки, а три – попадут на турнир через квалификации. Призовой фонд IEM Oakland 2017 составит 300 тысяч долларов.

ESL adds ninth IEM Oakland invite spot – https://t.co/5HfJrMBgxN – HLTV.org (@HLTVorg) 14 августа 2017 г.