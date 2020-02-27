На IEM Katowice 2020 введут дополнительные меры для защиты от коронавируса

Организаторы IEM Katowice 2020 по CS:GO рассказали, каким образом постараются обезопасить посетителей чемпионата от возможного заражения коронавирусом. На входе будут измерять температуру каждого болельщика, а в арене установят дополнительные точки личной гигиены.

Представители ESL добавили, что на Spodek Arena будут работать медики, в том числе бригады для оказания первой помощи. Организаторы IEM Katowice 2020 также подтвердили, что все участники турниров либо предоставили сертификаты о состоянии своего здоровья, либо прошли дополнительные проверки.

IEM Katowice 2020 проходит в Польше с 24 февраля по 1 марта. 16 коллективов разыгрывают 500 тысяч долларов.