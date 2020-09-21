Mousesports сыграет с Team EndPoint в квалификации на DreamHack Open Fall 2020

Организаторы DreamHack Open Fall 2020 по CS:GO провели жеребьевку закрытой квалификации. В первом раунде mousesports сыграет с Team EndPoint, Complexity Gaming встретится с sAw, а c0ntact Gaming — c AVEZ.

Все матчи первого раунда запланированы на 22 сентября. В основную стадию турнира пройдут пять коллективов. Победители квалификации присоединятся к Team Vitality, G2 Esports, GODSENT, ENCE eSports, Ninjas in Pyjamas, BIG, Astralis, Fnatic, OG, Heroic и FaZe Clan в групповой стадии DreamHack Open Fall 2020.

DreamHack Open Fall 2020 станет третьим турниром серии Regional Major Rankings для Европы. Чемпионат пройдет 15-25 октября в онлайне. 16 команд разыграют 115 тысяч долларов и квалификационные очки RMR.