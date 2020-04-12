Mousesports прошла в финал ESL Pro League Season 11

Mousesports обыграла Astralis со счетом 2:1 в полуфинале ESL Pro League Season 11 для Европы. Команда Финна «karrigan» Андерсена победила на Dust2 и Nuke. В решающем матче соревнования по CS:GO коллектив поборется с Fnatic.

Шведский состав прошел в финал турнира как победитель второй групповой стадии. Решающий матч проведут до трех побед. Начало встречи назначено на 12 апреля.

ESL Pro League Season 11 для Европы проходит с 16 марта по 12 апреля в онлайне. 18 коллективов разыгрывают 531 тысячу долларов.