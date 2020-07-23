Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

«Mir» вошел в топ лучших игроков года по среднему количеству хедшотов за раунд

16:05

Игрок состава Team Spirit по CS:GO Николай «mir» Битюков стал одним из лучших игроков 2020 года по среднему количеству убийств в голову за один раунд среди команд из топ-30. Статистику предоставил портал HLTV.org.

Мартин «STYKO» Стик и Робин «ropz» Коль показали наилучший результат — в среднем они делали 0,41 хедшота за раунд. Битюков, Неманья «huNter» Ковач и Кристиан «k0nfig» Винеке разделили вторую строчку по этому показателю — 0,4 хедшота за раунд.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/mir-voshel-v-top-2-po-naibolshemu-kolichestvu-khedshotov-za-raund-v-2020-godu

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир