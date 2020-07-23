«Mir» вошел в топ лучших игроков года по среднему количеству хедшотов за раунд

Игрок состава Team Spirit по CS:GO Николай «mir» Битюков стал одним из лучших игроков 2020 года по среднему количеству убийств в голову за один раунд среди команд из топ-30. Статистику предоставил портал HLTV.org.

Мартин «STYKO» Стик и Робин «ropz» Коль показали наилучший результат — в среднем они делали 0,41 хедшота за раунд. Битюков, Неманья «huNter» Ковач и Кристиан «k0nfig» Винеке разделили вторую строчку по этому показателю — 0,4 хедшота за раунд.