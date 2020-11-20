MIBR выступит в плей-офф Flashpoint Season 2

MIBR победила forZe в группе B на Flashpoint Season 2 по CS:GO и прошла в плей-офф. Встреча завершилась со счетом 2:0 — 16:9 на Nuke и 16:7 на Inferno. Команда из Бразилии сразится с BIG в матче за первое место в группе.

ForZe заняла третью строчку в групповом этапе и попала в сетку последнего шанса, в которой коллективы разыграют слоты в плей-офф. Следить за ходом и расписанием чемпионата можно в репортаже.

Flashpoint Season 2 проходит с 10 ноября по 6 декабря в онлайне. 12 коллективов разыгрывают миллион долларов и очки BLAST. Победитель получит 500 тысячи долларов и 3 тысячи баллов.