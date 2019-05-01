MIBR и NRG Esports прошли в финал верхней сетки группы B на Intel Extreme Masters Season XIV – Sydney (CS:GO) и гарантировали себе места в плей-офф. В решающий встречах команды победили Fnatic и FaZe Clan соответственно.

Проигравшие коллективы продолжат выступление в нижней сетке группы B. Fnatic встретится с Chiefs eSports Club, а FaZe Clan поборется с Grayhound Gaming. В группе A за последний слот в основной части турнира сыграют mousesports и BIG

Ранее в плей-офф прошли Team Liquid и Ninjas in Pyjamas – они стали лидерами группы A. 2 мая финалисты обеих групп сыграют за места в полуфиналах чемпионата. После второго дня IEM Sydney 2019 турнир покинули Renegades, MVP PK, Heroic и Vici Gaming.

Intel Extreme Masters Season XIV – Sydney проходит с 30 апреля по 5 мая в Австралии. 16 команд разыгрывают 250 тысяч долларов. Чемпионат также вошел в систему Intel Grand Slam.