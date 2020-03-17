Матчи FLASHPOINT Season 1 перенесли в онлайн из-за коронавируса

Организаторы FLASHPOINT Season 1 перенесли предстоящие матчи на неопределенный срок и отправили участников лиги домой из-за распространения коронавируса. Команды будут доигрывать матчи онлайн. Организаторы отметили, что игры продолжатся, как только все участники доберутся домой и смогут приступить к матчам.

FLASHPOINT Season 1 стартовала 13 марта в закрытой студии FACEIT в Лос-Анджелесе. Каждая из команд успела сыграть по одному матчу. Лига должна была завершиться 19 апреля, но теперь даты могут измениться. Призовой фонд соревнования составляет миллион долларов, половина достанется победителю.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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