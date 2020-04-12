Мамаев назвал брата Кокорина лучшим игроком в CS:GO

Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева — Алана — опубликовала новые сторис в своем Instagram. 31-летний российский футболист ответил на вопросы подписчиков жены.

Мамаев назвал брата форварда «Сочи» Александра Кокорина Кирилла лучшим игроком в Counter-Strike: Global Offensive.

— Лучший игрок в CS:GO для меня — Кирилл Кокорин, брат Сани. Я сильнее его вживую не видел никого. S1mple? Это же профессиональный игрок, а я говорю про тех ребят, которые играют в CS. Поэтому, думаю, ответ понятен, — сказал Мамаев.

В текущем сезоне Мамаев провел один матч за «Ростов» и забил один гол.