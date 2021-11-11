Лукас Bubzkji Андерсен может перейти в MOUZ

Лукас Bubzkji Андерсен может покинуть команду по CS:GO Astralis, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, игрок ведет переговоры с командой MOUZ, которая заинтересована в его услугах.

Отмечается, что еще рано говорить о том, что переход согласован.

Лукас Bubzkji Андерсен выступал за Astralis с июля 2020 года.