Лукас Bubzkji Андерсен может перейти в MOUZ
18:28
Лукас Bubzkji Андерсен может покинуть команду по CS:GO Astralis, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.
По информации источника, игрок ведет переговоры с командой MOUZ, которая заинтересована в его услугах.
Отмечается, что еще рано говорить о том, что переход согласован.
Лукас Bubzkji Андерсен выступал за Astralis с июля 2020 года.
Дополнительная информация:
https://cybersport.metaratings.ru/news/mouz-rassmatrivaet-variant-s-priglasheniem-bubzkji-1112383/
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