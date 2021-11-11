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Лукас Bubzkji Андерсен может перейти в MOUZ

18:28
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Лукас Bubzkji Андерсен может покинуть команду по CS:GO Astralis, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, игрок ведет переговоры с командой MOUZ, которая заинтересована в его услугах.

Отмечается, что еще рано говорить о том, что переход согласован.

Лукас Bubzkji Андерсен выступал за Astralis с июля 2020 года.

Дополнительная информация:

https://cybersport.metaratings.ru/news/mouz-rassmatrivaet-variant-s-priglasheniem-bubzkji-1112383/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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