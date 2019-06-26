Лукас "LUCAS1" Телес стал игроком состава MIBR по CS:GO. В команде он заменил Жоао "felps" Васконселлоса.

"LUCAS1" перешел в MIBR из Luminosity Gaming, которую он представлял с июня 2018 года. До этого Телес также выступал за 100 Thieves, Immortals, Tempo Storm и KaBuM!.

С Immortals бразилец дошел до финала PGL Major Krakow 2017, где уступил Gambit Esports. Впервые за карьеру @LUCAS1" расстался с братом-близнецом "HEN1@, который остался в Luminosity.