LiTTle хочет увидеть карты Cobblestone и Train в новом соревновательном маппуле CS:GO

Профессиональный игрок в CS:GO Анатолий liTTle Яшин рассказал, какие изменения хочет увидеть в соревновательном маппуле игры.

«Я убрал бы Vertigo, сам геймстайл не нравится на этой карте. Или просто я ее не люблю. Хочется увидеть Cobblestone и Train — две мои любимые карты были. Из оставшихся, я бы сделал изменения на Mirage или убирал ее, хотя это моя любимая карта», — приводит Metaratings слова Яшина.

Ожидается, что компания Valve изменит соревновательный маппул в CS:GO в честь десятилетия игры.