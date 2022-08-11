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Сегодня, 14:12

LiTTle хочет увидеть карты Cobblestone и Train в новом соревновательном маппуле CS:GO

Иван Торопцев
Корреспондент
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Профессиональный игрок в CS:GO Анатолий liTTle Яшин рассказал, какие изменения хочет увидеть в соревновательном маппуле игры.

«Я убрал бы Vertigo, сам геймстайл не нравится на этой карте. Или просто я ее не люблю. Хочется увидеть Cobblestone и Train — две мои любимые карты были. Из оставшихся, я бы сделал изменения на Mirage или убирал ее, хотя это моя любимая карта», — приводит Metaratings слова Яшина.

Ожидается, что компания Valve изменит соревновательный маппул в CS:GO в честь десятилетия игры.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/little-xocetsya-uvidet-cobblestone-i-train-45663/
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