«Koshak» покинул Invictus Gaming

Антон «Koshak» Платко больше не является игроком состава Invictus Gaming по CS:GO. Об этом киберспортсмен объявил на своей официальной странице Вrонтакте. Кто займет место Платко в китайском коллективе, неизвестно.

«Koshak» выступал за Invictus Gaming с августа 2019 года. С командой он занял 13-16 место на StarSeries & i-League CS:GO Season 8 и был в шаге от выхода на LAN-финал ESL Pro League Season 10 — в решающем матче коллектив уступил TyLoo.