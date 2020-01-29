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Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

«Koshak» покинул Invictus Gaming

17:50

Антон «Koshak» Платко больше не является игроком состава Invictus Gaming по CS:GO. Об этом киберспортсмен объявил на своей официальной странице Вrонтакте. Кто займет место Платко в китайском коллективе, неизвестно.

«Koshak» выступал за Invictus Gaming с августа 2019 года. С командой он занял 13-16 место на StarSeries & i-League CS:GO Season 8 и был в шаге от выхода на LAN-финал ESL Pro League Season 10 — в решающем матче коллектив уступил TyLoo.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/koshak-pokinul-invictus-gaming

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