Команда Смолова одержала первую победу на турнире по CS:GO

Команда футболистов Strikers, за которую выступает нападающий «Локомотива» Федор Смолов, победила сборную смешанных единоборств MMA Hammers в «Лиге звезд спорта», сообщает официальный старт турнира.

Матч по Counter-Strike: Global Offensive завершился со счетом 16:7.

В составе футболистов выступили игроки московского «Локомотива» и сборной России Федор starsa1lor Смолов и Владислав IGNA*** Игнатьев, их одноклубники Виталий Karlione11 Лысцов и Владимир «Дядя Вова» Шолох, а также полузащитник столичного «Динамо» Андрей Mazur87 Мазурин.

За MMA Hammers играли Роман Bashkir Гнездилов, Вадим Adm1ral Курило, Руслан «Мамкин бунтарь» Данченко, Андрей RR Поздин и Руслан «ШПИЛЕВОЙ» Колонтаевский.

Нападающий сборной России признался, что смотрел первую игру Strikers, завершившуюся неудачей, и решил заказать ноутбук прямо на сборы, чтобы подключиться ко второй игре. «Вот вернемся в Москву, там будет лучше монитор и пинг, и игра пойдет лучше», — резюмировал футболист.

Капитан команды смешанных единоборств Роман Гнездилов пообещал в дальнейшем выступить более успешно: «С самого начала не получилось, не пошла игра у Андрея RR Поздина, и начало мы провалили. Но главное — не расстраиваться, будем дальше тренироваться и в дальнейшем покажем нормальную игру».