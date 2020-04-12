Кокорин анонсировал благотворительный турнир по CS:GO для борьбы с коронавирусом

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал новую сторис в своем Instagram. 29-летний российский футболист объявил о проведении благотворительного турнира по Counter-Strike: Global Offensive.

Главная надпись постера: «CS:GO vs COVID-19».

«Скоро», — подписал фото Кокорин.

Ранее команда форварда «Сельты» Федора Смолова обыграла в шоу-матче по CS:GO состав защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко со счетом 2:0.