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Кокорин анонсировал благотворительный турнир по CS:GO для борьбы с коронавирусом

12:47
Александр Кокорин примет участие в благотворительном турнире по CS:GO. Фото instagram.com
Александр Кокорин примет участие в благотворительном турнире по CS:GO. Фото instagram.com
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал новую сторис в своем Instagram. 29-летний российский футболист объявил о проведении благотворительного турнира по Counter-Strike: Global Offensive.

Главная надпись постера: «CS:GO vs COVID-19».

«Скоро», — подписал фото Кокорин.

Ранее команда форварда «Сельты» Федора Смолова обыграла в шоу-матче по CS:GO состав защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко со счетом 2:0.

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