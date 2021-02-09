«Karrigan» получит денежный бонус за переход в FaZe Clan

Игрок mousesports Финн «karrigan» Андерсен скоро покинет команду.

Как сообщает 9 февраля Cybersport.Metaratings.ru, 30-летний датский игрок в CS:GO перейдет в FaZe Clan бесплатно в марте 2021 года. «Karrigan» уже отказался от возможности продления контракта с mousesports, так как у него на руках уже есть предложение от FaZe с более выгодными финансовыми условиями.

Также он получит денежный бонус от FaZe Clan за то, что перейдет в их команду на правах свободного агента. Этот бонус будет интегрирован в зарплату Андерсена.

Ранее «karrigan» уже выступал за FaZe Clan с 2016 по 2018 год, успев сыграть 395 матчей, из которых 238 игр завершились победой.