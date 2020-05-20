Капитан Astralis приостановил карьеру из-за депрессии

Капитан Astralis Лукас «gla1ve» Россандер объявил о приостановке карьеры из-за психологических проблем. 24-летний игрок в Counter-Strike:Global Offencive пропустит около 3 месяцев. Заменит в составе его Джейкоб «JUGI» Хансен.

— В течение долгого времени у меня были симптомы стресса и выгорания, — цитирует пресс-служба команды Россандера. — Astralis Group и все члены команды пробовали много разных вещей, чтобы помочь, но после разговора с менеджером и личным доктором, пришли к выводу, что, к сожалению, мне придется уйти на больничный.

В следующие три месяца я сосредоточусь на том, чтобы поправить здоровье и выздороветь на 100 процентов, а затем вернусь к активной деятельности в Astralis. Хочу сказать огромное спасибо моим товарищам по команде и организации за то, что они хорошо понимают мою ситуацию и оказали мне поддержку.