Инвентарь Смолова в CS:GO оценили в сумму более миллиона рублей
6 апреля 2020, 23:50
Telegram-канал «CYBERSLOVO» оценил инвентарь форварда «Сельты» Федора Смолова в сумму более 13 тысяч долларов, что составляет более миллиона рублей.
У Смолова есть легендарная снайперская винтовка AWP Dragon Lore («История о драконе»). Ее стоимость оценивается в 1800 долларов. Некоторые скины подписаны специальными инициалами — Ink_Smol.
6 апреля команда Смолова обыграла состав защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в шоу-матче по CS:GO (общий счет — 2:0).
Инвентарь Федора Смолова в CS:GO. Фото CYBERSLOVO
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