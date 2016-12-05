Immortals и Cloud9 завоевали путевки на офлайн-квалификации к "мэйджору"

По итогам Americas Minor Championship 2017 – Atlanta определились обладатели двух путевок на на офлайн-квалификацию The ELEAGUE Major 2017. В этот список попали Immortals (Бразилия) и Cloud9 (США). "Бессмертные" в финале сетки виннеров переиграли "Облачных" – 2:0, а затем Cloud9 воспользовалась предоставленным вторым шансом и в финале нижней сетки оставила не у дел Team SoloMid – 2:0. Закрытые отборочные к очередному "мэйджору" пройдут с 15 по 18 декабря 2016 года в Атланте. Сам турнир состоится в конце января 2017 года.