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Игроки украинской Natus Vincere не пожали руки российским игрокам Virtus.pro

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игроки украинской команды Natus Vincere после победы над Virtus.pro (2-0) в 1/4 финала турнира IEM Rio 2024 по CS2 не пожали руки соперникам.

Как сообщает РИА «Новости», литовский игрок NaVi Юстинас «jL» Лекавичюс перед игрой после призыва ведущей ударился кулаками с россиянами Давидом «n0rb3r7» Даниеляном и Петром «fame» Болышевым из VP. После игры он вместе с украинцем Игорем «w0nderful» Ждановым и румыном Иваном «iM» Михаем хотели подойти к соперникам, но после разговора с финном Алекси «Аleksib» Виролайненом и украинцем и Андреем «B1ad3» Городенским передумали и начали собирать свои вещи.

В полуфинале NaVi сыграет с датской Heroic, а Virtus.pro покинула турнир, заняв 5-6 место.

Источник: РИА «Новости»
Natus Vincere (CS:GO)
Virtus.pro (CS:GO)
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