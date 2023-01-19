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Сегодня, 15:33

Игрок состава Aurora по дисциплине CS:GO назвал фаворита BLAST Premier: Spring Groups 2023

Иван Шитик
Корреспондент
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Игрок состава Aurora по дисциплине CS:GO Александр KENSI Гуркин рассказал о своих ожиданиях от BLAST Premier: Spring Groups 2023.

«Главным фаворитом на победу, на мой взгляд, является команда Heroic. Она начала довольно рано тренироваться и искать пракки. Думаю, что этот сезон она начнет в отличной форме. Нет команды, от которой я ожидаю провала. Все команды вышли из отпуска, и неизвестно в какой форме они находятся. А «темная лошадка» — это NiP. Вместе с headtr1ck она может удивить всех», — сказал Александр KENSI Гуркин Cybersport.Metaratings.ru.

BLAST Premier: Spring Groups 2023 пройдет с 19 по 29 января в Копенгагене, Дания. 12 команд разыграют призовой фонд в размере 177,5 тысяч долларов, а также путёвки на Spring Finals 2023.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/kensi-o-svoikh-ozhidaniyakh-na-blast-nip-s-headtr1ck-mozhet-udivit-vsekh-221046/
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