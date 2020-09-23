Игрок покинул китайскую организацию BTRG, обвинив ее в нарушении условий контракта

Экс-капитан состава BTRG по CS:GO Энтони «ImpressioN» Лим покинул китайскую организацию после полутора лет игры за нее.

Основной причиной ухода стали возложенные на Лима обязанности, которые, по мнению киберспортсмена, не были прописаны в его контракте. Ему приходилось не только заниматься координацией команды, но и ежедневно обеспечивать коммуникацию между игроками и организацией, так как только он владел китайским языком.

Какие именно пункты договора нарушила организация, Лим разглашать не стал. По его словам, работа над решением проблем с руководством клуба ни к чему не привела.

Сейчас киберспортсмен решил взять паузу, но в скором времени намерен вернуться на соревновательную сцену CS:GO в роли игрока, тренера или аналитика.