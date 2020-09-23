Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

Игрок покинул китайскую организацию BTRG, обвинив ее в нарушении условий контракта

17:50

Экс-капитан состава BTRG по CS:GO Энтони «ImpressioN» Лим покинул китайскую организацию после полутора лет игры за нее.

Основной причиной ухода стали возложенные на Лима обязанности, которые, по мнению киберспортсмена, не были прописаны в его контракте. Ему приходилось не только заниматься координацией команды, но и ежедневно обеспечивать коммуникацию между игроками и организацией, так как только он владел китайским языком.

Какие именно пункты договора нарушила организация, Лим разглашать не стал. По его словам, работа над решением проблем с руководством клуба ни к чему не привела.

Сейчас киберспортсмен решил взять паузу, но в скором времени намерен вернуться на соревновательную сцену CS:GO в роли игрока, тренера или аналитика.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/igrok-pokinul-kitaiskuyu-organizaciyu-btrg-obviniv-eyo-v-narushenii-uslovii-kontrakta

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир