Игрок OG Николай «niko» Кристенсен ищет себе новую команду

Игрок OG Николай «niko» Кристенсен сообщил, что ведет поиски новой команды. Сама организация пока не подтвердила уход киберспортсмена.

«2023, давай! В настоящее время я ищу для себя правильный дом, чтобы выигрывать трофеи. Последние несколько месяцев занимался самосовершенствованием и готов играть. Свяжитесь со мной, если вы заинтересованы! Открыт для всех вариантов», — написал Кристенсен в Twitter.

24-летний датчанин выступал за OG с марта 2021 по май 2022 года, а затем был переведен в инактив.