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Сегодня, 13:19

FL1T допустил возвращение device в состав Astralis

Руслан Минаев
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Игрок команды Outsiders по CS:GO Евгений FL1T Лебедев поделился мнением по поводу возвращения Николая device Ридтца в Astralis.

«Я думаю, что шанс возвращения device большой. Я думаю, он будет играть в Astralis после мейджора, а может быть, еще раньше. Насчет того, сможет ли он помочь команде, точно сказать не могу. Он человек с колоссальным опытом, выиграл четыре мейджора и чем-то точно сможет помочь, но надо смотреть глубже. Играл ли он в CS во время своей паузы, такие детали нужно знать», — цитирует Лебедевва Cybersport.Metaratings.ru.

Сообщается, что переход Ридтца в Astralis может обойтись команде в 600 тысяч евро.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/fl1t-ya-dumayu-device-budet-igrat-v-astralis-posle-meidzora-51937/
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