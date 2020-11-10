IEM Global Challenge 2020 пройдет в онлайне

ESL сообщила, что проведет IEM Global Challenge 2020 по CS:GO в онлайне из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет с 15 по 20 декабря, общий призовой фонд составит 500 тысяч долларов. Ранее организаторы планировали провести чемпионат в Кельне (Германия).

В IEM Global Challenge 2020 поучаствуют Heroic и FURIA Esports, как победители последних региональных турниров в Европе и Северной Америке. Слоты также получат лучшие команды регионального этапа IEM Beijing Online 2020. Еще четыре коллектива будут определены на основе рейтинга ESL.

IEM Global Challenge 2020 войдет в Intel Grand Slam. Ранее ESL приостановила третий сезон серии из-за того, что большинство чемпионатов проходили в онлайне.