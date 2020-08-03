Ааро «Hoody» Пелтокангас покинул состав HAVU Gaming по CS:GO. Он решил сменить шутер от Valve на Valorant.

Пелтокангас поблагодарил организацию и партнеров за поддержку и сказал, что будет всегда помнить все проведенные вместе моменты. Представители HAVU Gaming также объявили, что назовут имя пятого игрока в ближайшие дни.

С командой «Hoody» победил на LOOT.BET Season 3, занял первое место на Telia Esports Series Season 2 и BLAST Rising, а также стал чемпионом Rainmaker Open. Коллектив вошел в топ-3 на FLASHPOINT Season 1.