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HObbit покинул Winstrike

07:12

Казахский киберспортсмен Абай «HObbit» Хасенов покинул Winstrike Team. Он выступал за российскую команду с октября 2019 года.

«Сегодня я сделал непростой выбор: решил уйти из Winstrike в качестве свободного агента. Данная организация и команда сделали для меня очень много, безмерно благодарен вам за это, всегда буду ценить и вспоминать вас добрым словом. Здесь наши пути расходятся, еще увидимся, Winstrike!» — отметил Хасенов.

Дополнительная информация:

https://vk.com/@winstriketeam-hobbit-pokidaet-winstrike-team

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