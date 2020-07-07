HObbit покинул Winstrike
07:12
Казахский киберспортсмен Абай «HObbit» Хасенов покинул Winstrike Team. Он выступал за российскую команду с октября 2019 года.
«Сегодня я сделал непростой выбор: решил уйти из Winstrike в качестве свободного агента. Данная организация и команда сделали для меня очень много, безмерно благодарен вам за это, всегда буду ценить и вспоминать вас добрым словом. Здесь наши пути расходятся, еще увидимся, Winstrike!» — отметил Хасенов.
Дополнительная информация:
https://vk.com/@winstriketeam-hobbit-pokidaet-winstrike-team
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